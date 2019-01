Russen schrappen 290 jobs bij Waals staalbedrijf 18 januari 2019

Het Russische staalbedrijf NLMK wil in het Waals-Brabantse Klabbeek (Clabecq) 290 van zijn 580 werknemers kwijt. NLMK maakt op de site van het voormalige Forges de Clabecq staalplaten. Ze levert die onder meer aan NLMK Plate in het Henegouwse Manage, waar ze verder worden bewerkt, en nadien worden gebruikt voor de scheepsbouw en machines voor wegenwerken. Het bedrijf wil zich nu concentreren op staalplaten met een hogere toegevoegde waarde, die zeer elastisch en tegen wrijving bestand zijn. Volgens topman Ben De Vos van NLMK waren er geen alternatieven. Het bedrijf lijdt een verlies van 50 miljoen euro per jaar zodat sowieso ingegrepen moest worden. Er is wereldwijd een overproductie van staalplaat.

