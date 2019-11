Exclusief voor abonnees Russen missen sterspelers Golovin en Cheryshev 16 november 2019

Niet alleen de Rode Duivels missen sterkhouders door blessures. De Russische aanval is onthoofd. Geen Aleksandar Golovin (5 goals, 10 assists), geen Dimitri Cheryshev (11 goals, 4 assists). De Duivels moeten dat duo dus niet vrezen. "Dit is een serieuze teleurstelling", zei kapitein Dzyuba. "Ze vormen de ruggengraat van onze ploeg." Geen beter voorbeeld dan het WK in 2018, toen ook het grote publiek kennis maakte met de twee Russische smaakmakers. Golovin maakte indruk als lichtvoetige spelmaker. Cheryshev scoorde vier goals, waaronder enkele beauties.

