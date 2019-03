Russen aangekomen, met nochtans gestopte Zhirkov 20 maart 2019

Rusland is aangekomen in België. Eén opvallende naam: Yuri Zhirkov, de 35-jarige middenvelder van Zenit. Zhirkov had na het WK zijn afscheid als international aangekondigd, maar door de vele blessures heeft Stanislav Chersesov hem gevraagd te depanneren. Roman Zobnin (Spartak Moskou) is out. (PJC)