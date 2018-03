Ruslandje pesten Onze opinie 28 maart 2018

Disclaimer. Rusland is geen teddybeer. Rusland is een grizzly. Rusland is geen bondgenoot. Rusland is een norse buur. En Vladimir Poetin is geen democraat. Poetin is een autocraat. Aan zijn handen kleeft bloed en mogelijk ook zenuwgas dat de spion Sergei Skripal in het Britse Salisbury vergiftigde. Volstaat dat als distantiëring van het Russische regime? Zo ja, kunnen we dan nu even nuchter nadenken over de zin en onzin van alweer westerse sancties tegen president Poetin en de Russen? Want om Sting te citeren in 'Russians', geschreven in 1985, toen de Koude Oorlog nog woedde: 'In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria.'

