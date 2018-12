Rusland wilde Trump aan kiezers helpen SENAAT BEVESTIGT 18 december 2018

00u00 0

Rusland heeft geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van twee jaar geleden te beslechten in het voordeel van Donald Trump. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Senaat. De beïnvloeding gebeurde "met woord, beeld en video's op sociale netwerken", schrijft The Washington Post, die het nog te verschijnen rapport al ingekeken heeft. "Duidelijk is dat alle berichten de Republikeinen moesten begunstigen en Trump in het bijzonder." De Russen zouden sociaalnetwerkgebruikers in verschillende groepen hebben ingedeeld. Thema's als de wapenwet en migratie werden bewust naar conservatieven gestuurd, om hen aan te moedigen voor Trump te stemmen. Bij tegenstanders werd dan weer getracht hen van de stembus weg te houden.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN