Exclusief voor abonnees Rusland test nieuwe hypersonische raket 28 februari 2020

00u00 0

Rusland heeft vorige maand een eerste proeflancering uitgevoerd met een nieuwe hypersonische raket. Dat hebben Russische staatsmedia bekendgemaakt. De raket werd afgevuurd vanop een fregat in de Barentszzee en was gericht op een doelwit in een militair gebied in het noorden van het Oeralgebergte, meer dan vijfhonderd kilometer verder. De Tsirkon-raket is bestemd voor gebruik vanop schepen en onderzeeërs. Hij zou een snelheid halen van mach 9 - wat betekent dat hij negen keer zo snel gaat als het geluid - en een maximaal bereik van meer dan duizend kilometer hebben. De Russische president Vladimir Poetin prijst al enige tijd een nieuwe generatie Russische raketten aan, die volgens hem elke afweer kunnen overwinnen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over politiek