Rusland tekent beroep aan tegen schorsing 20 december 2019

Zoals aangekondigd legt het Russisch antidopingagentschap (Rusada) zich niet neer bij de schorsing die het Wereldantidopingagentschap (WADA) haar op 9 december heeft opgelegd. Rusada gaat in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en moest dat doen voor 30 december. Pas wanneer het TAS zich uitspreekt, treden de sancties in werking. Dat kan dus nog even aanslepen tot in 2020, wanneer de Olympische Spelen van Tokio op de agenda staan.

