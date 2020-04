Exclusief voor abonnees Rusland stuurt hulp naar VS, maar niet zonder discussie 03 april 2020

In New York is woensdag een Russisch legervliegtuig geland met medisch materiaal. Moskou presenteerde het transport van beademingsapparatuur en mondmaskers als humanitaire hulp, maar volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben zij die goederen van Rusland gekocht. Waar beide partijen het wel over eens zijn, is dat de zending overeengekomen werd toen VS-president Donald Trump maandag met zijn Russische collega Vladimir Poetin heeft gebeld. Rusland stuurde eerder al vliegtuigen met virologen, medische apparatuur, laboratoria en mobiele desinfectiesystemen naar Italië. De VS stonden gisteravond op ruim 226.000 bevestigde besmettingen en meer dan 5.500 sterfgevallen, zo leerden cijfers van de Johns Hopkins University. In Rusland, waar er ook een lockdown geldt voor een groot deel van het grondgebied, waren er 3.548 bevestigde besmettingen en 30 sterfgevallen. (GVV)

