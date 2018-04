Rusland: "Skripal vergiftigd met ander middel" 16 april 2018

De voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal is volgens Rusland mogelijk vergiftigd met een middel dat nooit is geproduceerd in Rusland. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov constateert dit op basis van onderzoek dat in Zwitserland is uitgevoerd. Volgens Lavrov blijkt uit het rapport van het dat het mogelijk zou gaan om het middel BZ. "De Sovjet-Unie en Rusland hebben nooit vergelijkbare chemische wapens gehad", zei Lavrov volgens persbureau TASS. "Dit behoort tot het arsenaal van de VS, Groot-Brittannië en andere NAVO-landen." De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) concludeerde donderdag dat bij de aanval novitsjok gebruikt zou zijn. Dit is een tijdens de Sovjet-Unie ontwikkeld chemisch wapen. "Wij hebben, zoals u weet, het vermogen om vertrouwelijke info te bemachtigen", zei Lavrov. "En aangezien deze informatie gaat om een kwestie van leven of dood, houden we die niet geheim."

