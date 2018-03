Rusland laat 'The Beast' niet gaan 31 maart 2018

00u00 0

In Gent moet de paasvakantie starten zonder 'The Beast', de 43 meter lange dino die op het Sint-Pietersplein zou worden gezet. De Russische autoriteiten houden de kinderattractie vast omdat er iets niet zou kloppen met de papieren, zegt Gents kindersecretaris Tina Van Acker. "Zoals het er nu naar uitziet, zullen de kinderen ten vroegste op donderdag 5 april doorheen de reuzendino kunnen wandelen", klinkt het. Of de 'beast-boycot' geen represaille is voor het feit dat ons land een Russiche diplomaat uitzet? "Neen. (lacht) Het lijkt eerder een poging om meer centen te krijgen." (EDG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN