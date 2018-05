Rusland geeft voor het eerst dopingsysteem toe 26 mei 2018

00u00 0

Russisch minister van Sport Pavel Kolobkov heeft voor het eerst toegegeven dat er een structureel dopingprogramma voor de Russische atleten bestond. Hij verklaarde dat hij de resultaten van het IOC-onderzoek aanvaardt. Volgens Kolobkov heeft Rusland een brief gestuurd naar het Wereldantidopingagentschap WADA waarin ze zeggen "mee te willen werken met de internationale bevoegdheden en klaar zijn voor een dialoog". Op 14 juni zal een commissie zich over de brief buigen. Die zal dan een advies geven aan de raad van bestuur van WADA. Rusland wil zijn geschorste antidopingagentschap RUSADA in ere hersteld zien.