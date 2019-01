Rusland dreigt Twitter en Facebook te verbieden 22 januari 2019

De Russische mediaregulator Roskomnadzor plant "administratieve maatregelen" tegen Twitter en Facebook omdat die zich niet aan de Russische wetgeving houden. Die vereist dat de gegevens van Russische gebruikers op Russisch grondgebied opgeslagen worden. De voorzitter van de mediawaakhond benadrukt dat hij Facebook en Twitter heeft gevraagd die wet te respecteren. "We hebben hen gevraagd waar de gegevens in Rusland opgeslagen worden, en uit hun antwoord blijkt niet dat ze de wet nu of in de toekomst zullen respecteren", klinkt het. Door te dreigen met administratieve maatregelen en boetes wil Roskomnadzor Facebook en Twitter tot een schikking te dwingen.