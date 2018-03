Rusland belooft dat het rebellen uit Oost-Ghouta laat vertrekken 07 maart 2018

00u00 0

De Syrische rebellen en hun gezinnen die vastzitten in Oost-Ghouta krijgen carte blanche van Rusland als ze uit de belegerde stad willen vertrekken. Dat heeft het Russische defensieministerie gezegd. Rusland verleent president Bashar al-Assad steun in zijn strijd tegen de rebellen. De luchtaanvallen op Oost-Ghouta gaan intussen verder. Gisteren meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat eker negen burgers gedood werden en 40 anderen gewond geraakt zijn bij een bomaanval. Hulp bereikt het getroffen gebied maar moeilijk: maandag werd nog een konvooi met onder meer medicijnen grotendeels in beslag genomen door het Syrische leger. Rusland beloofde wel dat het morgen een nieuw konvooi zal doorlaten. In Oost-Ghouta zitten zo'n 400.000 mensen vast.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN