Ruslan Malinovskyi & Roksana 17 januari 2019

In Oekraïne bestaan voetbalgala's zoals de Gouden Schoen niet, vertellen Ruslan en Roksana. En dus genieten ze des te harder van de uurtjes die aan de rode loper voorafgaan. Het koppel haalde dan ook alles uit de kast en straalde. Letterlijk. "Mijn jurk vol pailletten is handgemaakt, ik wist heel goed wat ik wilde." Daaronder trouwens - ook al kan je ze amper zien onder de lange jurk - torenhoge Louboutins. We schatten 15 centimeter. "Ik denk nog hoger!"

