Rush op laatste campagnedag: Trump bezoekt nog snel drie staten 07 november 2018

De Amerikaanse president Donald Trump heeft net voor de verkiezingen nog campagne gevoerd in drie staten. Eerst was Ohio aan de beurt, gevolgd door Indiana en Missouri. Trump haalde een laatste keer alles uit de kast om kiezers te overtuigen niet op de Democraten te stemmen. Dan dreigt "een socialistische nachtmerrie", zei hij in Cleveland (Ohio). Daar waarschuwde hij ook dat zijn beleid op het spel staat. "Als je meer migranten en meer misdaad wil, stem dan Democraat. Als je veilige gemeenschappen wil, stem Republikein." (EV)

