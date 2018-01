Rush op Kazou-vakanties 00u00 0

Het is putje winter, maar traditiegetrouw moesten veel ouders afgelopen weekend postvatten om een zomer-kamp te boeken bij Kazou vzw, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit. Bij de start van de boekingen werd de dienst overspoeld: de organisatie sloot af met 32.965 reservaties, op in totaal 42.500 beschikbare vakantieplaatsen. Naast het online boekingssysteem bemande Kazou tien telefooncentrales met zo'n 300 vrijwilligers. Volgens de dienst kunnen ze 800 boekingen per minuut aan. Een plekje boeken voor één zomervakantie kan nog tot woensdag. Vanaf 14 uur die namiddag gaat het aanbod open voor wie er graag nog een extra vakantie aan wil breien. Vorig jaar konden ruim 38.000 kinderen en jongeren met de jeugddienst op zomervakantie.

