Rus Oleg Petrov (Monaco) nieuwe baas bij Cercle? 25 februari 2019

00u00 0

Een week na het ontslag van de Russische zakenman Vadim Vasilyev als CEO en ondervoorzitter, werd diens 55-jarige landgenoot Oleg Petrov door de raad van bestuur van AS Monaco aangesteld als zijn opvolger. Petrov, een intimus van voorzitter en eigenaar Dmitryi Rybolovlev, werkte nooit eerder voor een voetbalclub. Hij maakte naam en fortuin in de diamantsector en leidde ook één van Rybolovlevs bedrijven in minerale meststoffen. Hoogstwaarschijnlijk zal Petrov ook de nieuwe afgevaardigd bestuurder van Cercle Brugge worden. De komende dagen en weken moet daarover meer duidelijkheid komen. (LUVM)