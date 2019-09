Exclusief voor abonnees Rus blijft erbij: oudste vrouw Jeanne Calment (122) was oplichtster 24 september 2019

"Het is helemaal niet nodig om het lichaam van Jeanne Calment op te graven om voor eens en voor altijd uit te maken of ze nu al dan niet de oudste vrouw ter wereld was." Dat zegt de Russische wiskundige Nikolay Zak. Jeanne Calment uit het Franse Arles leefde officieel 122 jaar en 164 dagen, maar volgens Zak is ze niet meer dan een ordinaire oplichtster. Jeanne zou al overleden zijn in 1934, op amper 59-jarige leeftijd. Op dat moment zou haar dochter Yvonne haar identiteit overgenomen hebben. Vorige week kwamen Zwitserse, Deense en Franse onderzoekers met "bewijzen" - zoals een krantenartikel uit 1934 - dat Jeanne tóch de oudste vrouw ooit was. Daarom schreef de Rus een open brief: "In de Foundation Dausset in Parijs liggen bloedstalen van haar. Dat bloed stond ze 27 jaar geleden af. Als we dit DNA vergelijken met dat van nog levende familieleden, is het mysterie opgelost. Dan zullen we direct weten of het bloed van Jeanne Calment of van haar dochter was. Daarom vraag ik de medewerking van Foundation Dausset, hoewel er misschien wel ethische en wettelijke bezwaren zijn." (LVB)