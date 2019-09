Exclusief voor abonnees Rupel Boom - Charleroi 2-3 26 september 2019

Rezaei bracht Charleroi op het halfuur op voorsprong met een kopbal, maar Rupel Boom sloeg nog voor rust terug. Laureys trapte hard in de verste hoek voorbij Penneteau. Meteen na de pauze krulde Gholizadeh de bal van aan de rand van de zestien in de kruising. In de slotfase maakte Rezaei er op de counter 1-3 van en zorgde Laureys met zijn tweede van de avond nog even voor spanning. (NPK)

