Rune Deburchgraeve: "Misschien kan ik beter gaan vissen" 16 juli 2018

BMX EK in Sarrains

Het zit Rune Deburchgraeve niet mee op de internationale kampioenschappen. Nadat hij tijdens het WK BMX zwaar ten val kwam, gebeurde dat afgelopen weekend ook op het EK in het Franse Sarrains. De klap was blijkbaar hard, want de Lommelaar herinnert er zich amper iets van. "Ik ben blijkbaar hard gevallen in de tweede reeks", vertelt hij. "Toen de hulpdiensten mij van het parkoers wegbrachten, ben ik helemaal weggedraaid. Het ziekenhuis in Carpentras was ook al geen succes, want men deed er zelfs geen moeite om mijn wonden te verzorgen."

