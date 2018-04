Rum in de frigo of niet? 14 april 2018

Het antwoord is nee... en ja. Rum kan je het best koel en droog bewaren in een gesloten ruimte, ver weg van het zonlicht. In principe is rum onbeperkt houdbaar. Bij een fles sterkedrank gaat het immers meer om de kwaliteit van de alcohol dan om de houdbaarheid. Het is altijd zinnig om voor de degustatie eerst goed te kijken, ruiken en proeven. Heeft de rum een mooi robijnen kleur? Ruikt ie niet muf? Zit de smaak goed? Na je feestje met de bovenstaande rumcocktails is de fles waarschijnlijk toch leeg, maar stel dat er toch nog twee vingers dik in de fles zitten? Dan bewaar je de geopende fles in de koelkast. Die kan je zo zelfs nog tot een jaar in de frigo laten staan.