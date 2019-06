Exclusief voor abonnees Ruiz dient Joshua eerste nederlaag toe 03 juni 2019

Het 'main event' van de boksavond in Madison Square Garden was natuurlijk Joshua vs. Ruiz, en die kamp der zwaargewichten zorgde voor een verrassing. Anthony Joshua verloor voor het eerst in 23 wedstrijden na een technische knock-out in de zevende ronde. Andy Ruiz, die 33 zeges en 1 nederlaag achter zijn naam heeft staan, is zo de eerste Mexicaanse wereldkampioen ooit bij de zwaargewichten. Ruiz was de vervanger van de Amerikaan Jarrell Miller.