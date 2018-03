Ruitersport 26 maart 2018

00u00 0

Na de eerste manche van de Global Champions Tour jumping in Mexico City staan vier Belgen in de top 16 van het klassement: Jérôme Guery (8ste), Pieter Devos (10de), Nicola Philippaerts (14de) en Jos Verlooy (16de). In de Global Champions League nam Gregory Wathelet de beste start; met de Paris Panthers eindigde hij als tweede. Olivier en Nicola Philippaerts brachten de London Knights op plaats 4. (LWK)