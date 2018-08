Ruitersport 06 augustus 2018

Nicola Philippaerts heeft zaterdag in Londen met de London Knights de 13de manche van de Global Champions League gewonnen. Daarmee vergroten ze hun voorsprong in het tussenklassement op Valkenswaard van 21 punten naar 38 punten. Hiermee zijn ze dan ook definitief geplaatst voor de finale die midden december in Praag betwist wordt. Ook de teams van Constant Van Paesschen (de Rome Gladiators), Jos Verlooy, (de Montreal Diamonds) en Pieter Devos (de Saint-Tropez Pirates) mogen naar de finale. (LWK)