RUITERSPORT 07 mei 2018

00u00 0

Nicola Philippaerts en Pieter Devos kunnen terugblikken op een zeer succesvolle Jumping van Madrid. Philippaerts won zaterdag de vierde manche van de Global Champions League en komt zo op kop. Hij werd tweede in de vierde proef van de Global Champions Tour. Pieter Devos werd vierde in diezelfde GCT-wedstrijd en wordt zo met een vijfde plaats beste Belg in het klassement. Hij pakte een dag later de tweede plaats.