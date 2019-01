RUITERSPORT 14 januari 2019

00u00 0

Pieter Devos leek op de 10de van de 13 kwalificatiewedstrijden van de WB Jumping in het Zwitserse Basel met Apart op weg naar de zege, toen het Belgische duo het snelst de barrage afwerkte, maar één springfout verwees hen naar de derde plaats. Mathematisch is Devos nu wel zeker van deelname aan de finale, van 3 tot 7 april in Göteborg. Hetzelfde geldt voor amazone Gudrun Patteet, die in Basel met Sea Coast Pebbles Z als 6de eindigde. Het wordt voor Patteet haar eerste WB-finale. (LWK)