Exclusief voor abonnees RUITERSPORT 24 februari 2020

Na de laatste WB-wedstrijd in het Zweedse Göteborg staan twee Belgen in de top 18 van het eindklassement: Pieter Devos en Niels Bruynseels. Zij zullen ons land vertegenwoordigen op de WB-finale, van 15 tot 19 april in Las Vegas. Wilm Vermeir kwam met DM Jacqmotte niet verder dan een 20ste plaats.