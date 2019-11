Exclusief voor abonnees Ruitersport 25 november 2019

Jos Verlooy heeft in Praag met de Monaco Aces zilver veroverd in de finale van de Global Champions League Super Cup. Met Igor ging hij in de twee finaleronden slechts één keer in de fout en zette zo met vier strafpunten het beste resultaat neer voor zijn team. Zijn Amerikaanse ploeggenote Laura Kraut kreeg met Confu immers 5 strafpunten achter haar naam en de Franse ploegmakker Julien Epaillard met Queeletta liefst 12. Jos Verlooy en Igor zetten zo hun kandidatuur voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio kracht bij. (LWK)