Ruitersport 26 februari 2018

00u00 0

Op de laatste kwalificatiewedstrijd van de World Cup Jumping heeft Olivier Philippaerts met H&M Legend de tweede plaats veroverd. Hij klom in het klassement naar de 19de plaats. Philippaerts moet nu rekenen op een forfait van een andere ruiter om naar de WB-finale te mogen, die voorbehouden is voor de top 18 van het klassement en die van 12 tot 15 april in Parijs betwist wordt. Pieter Devos is met een 9de plaats als enige Belg zeker van de finale. (LWK)