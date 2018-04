RUITERSPORT 14 april 2018

Pieter Devos staat na de eerste proef op een 6de plaats in de WB-finale jumping en heeft uitzicht om als eerste Belg de finale te winnen. Hij springt met Espoir, de 14-jarige ruin waarmee hij vorig jaar een 5de plaats veroverde op het EK. Ook Olivier Philippaerts (H&M Legend of Love) blijft met een 13de plaats in de running voor een plaats in de top 20. (LWK)