RUITERSPORT 11 juni 2018

00u00 0

In het klassement van de Global Champions Tour jumping verstevigen de Euro Horse-ruiters Jos Verlooy en Harrie Smolders, de huidige nummer één van de wereld, hun positie. Jos Verlooy klom op van 5 naar 4 en Harrie Smolders, die zaterdag met Emerald tweede werd in de GCT-wedstrijd van Cannes, schoof op van 14 naar 6. Olivier Philippaerts reed in Cannes met H&M Legend of Love twee keer een nulronde in de Global Champions League en zorgde er zo voor dat zijn team, de London Kights, op kop van de rangschikking blijft. Hij haalde met de onervaren Extra ook de barrage van de GCT. Ook daarin kon hij de nul vasthouden, maar met een chrono van 40.59 moest hij vrede nemen met de 7de plaats. (LWK)