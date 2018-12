RUITERSPORT 24 december 2018

Uniek: vijf Belgen kunnen zich plaatsen voor de WB-finale jumping (3-7 april in Göteborg). Karel Cox voegde zich in Londen bij de Top 18 van het klassement van de West-Europese Liga. Hij veroverde met Evert de tweede plaats in de WB-wedstrijd en rukt op van plaats 42 naar 17. Zijn al geplaatst: Pieter Devos (2de), Gudrun Patteet (6de), Olivier Philippaerts (10de) en Niels Bruynseels (12de). (LWK)