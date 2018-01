RUITERSPORT 00u00 0

Niels Bruynseels is met Gancia de Muze als vierde geëindigd in de GP van Basel. Na de eerste ronde stond het duo met vier strafpunten en een chrono van 67.88 pas op de 14de plaats, maar na een foutloze tweede ronde in de snelste tijd van alle veertien finalisten konden zij toch nog oprukken.