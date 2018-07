Ruitersport 02 juli 2018

00u00 0

Zaterdag heeft Constant Van Paesschen in Monaco met zijn team, de Rome Gladiators, de negende wedstrijd van de Global Champions League gewonnen. Net als zijn Braziliaanse ploegmaat Zanotelli met Rock'n Roll Semilly reed hij met Jilbert van 't Ruytershof twee keer een nulronde. Geen enkele andere ploeg deed hen dat na. In het algemeen klassement schuiven ze op van plaats 7 naar 3. De London Knights met de tweeling Olivier en Nicola Philippaerts blijven stevig aan de leiding met 16 punten voorsprong op Valkenswaard United. In de Global Champions Tour van Monaco veroverde de Nederlandse nummer één van de wereld, Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische Stal Euro Horse, met Cas de vierde plaats en klimt zo in het algemeen klassement op van de 10de naar de 4de stek. Nicola Philippaerts blijft met een 8ste plaats beste Belg voor Jos Verlooy (9de). In de Grote Prijs van Knokke ging zondag de overwinning naar Niels Bruynseels en Gancia de Muze. (LWK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN