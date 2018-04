RUITERSPORT 23 april 2018

Op de Global Champions Tour van Shanghai heeft Gregory Wathelet zaterdag de eerste plaats veroverd en wordt zo met een vierde plaats beste Belg in het klassement. Het bracht hem tot op heden een slordige 217.000 euro op. Jérôme Guery eindigde in de Global Champions League met de Monaco Aces op de vierde plaats en prijkt zo op plaats 5 van de ranking. De leiding is in handen van de London Knights, de ploeg met onder meer Olivier en Nicola Philippaerts. (LWK)