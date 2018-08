Ruitersport 28 augustus 2018

Dressuuramazone Jorinde Verwimp moet forfait geven voor de Wereldruiterspelen, die op 10 september in het Amerikaanse Tryon van start gaan. Haar 18-jarige ruin Tiamo blijkt onvoldoende fit. Om dezelfde reden moest het duo, dat ons land vertegenwoordigde op de Olympische Spelen van Rio in 2016, vorige maand verzaken aan het Wereldfestival van de Paardensport in Aken en aan de afsluitende Kür op muziek op het Belgisch kampioenschap eerder deze maand. Isabel Cool en de 13-jarige ruin Aranco V nemen in Tryon de plaats in van Jorinde Verwimp Tiamo. (LWK)