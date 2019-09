Exclusief voor abonnees Ruitersport 16 september 2019

00u00 0

Een maand nadat Pieter Devos met de Belgische ploeg Europees kampioen jumping werd, neemt hij een optie om winnaar te worden van het eindklassement van de Global Champions Tour en de Global Champions League. Eind deze maand wordt in New York de laatste kwalificatiewedstrijd betwist, maar zaterdag nestelde hij zich in Saint-Tropez alvast op kop van beide klassementen. Van 21 tot 24 november moet hij dan zijn eventuele leidersplaats nog verdedigen in de Grote Finale in Praag. (LWK)