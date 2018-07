RUITERSPORT 16 juli 2018

Nicola Philippaerts heeft in het Franse Chantilly blijk gegeven van topvorm. Met De London Knights won hij zaterdag met H&M Chilli Willi de elfde manche van de Global Champions League. Later op de dag won hij de elfde manche van de Global Champions Tour, waardoor hij in het klassement opschuift van plaats 13 naar 5 en zo beste Belg wordt, ex aequo met Jos Verlooy. In de afsluitende GP op zondag werd Pieter Devos met Apart 2de. (LWK)