RUITERSPORT 04 juni 2018

00u00 0

Zaterdag heeft Olivier Philippaerts met H&M Legend of Love de koppositie van zijn team (London Knights) in het klassement van de Global Champions League Jumping verstevigd. In het klassement wordt Jos Verlooy met een 5de plaats beste Belg. Zondag is de Belgische jumpingploeg met Yves Vanderhasselt/Jeunesse, François Mathy Jr./Uno de la Roque, Christophe Vanderhasselt/ Identity Vitseroel en Wilm Vermeir/IQ vh Steentje, in Sankt-Gallen (Zwi) als derde geëindigd in de derde wedstrijd van de Longines Nations Cup. In het klassement klimt België naar de vierde plaats. (LWK)