Ruitersport 03 september 2018

Voor de vijfde maand op rij gaat de Nederlandse jumpingruiter Harrie Smolders, die uitkomt voor de Belgische stal Euro Horse en die ondermeer Jennifer Gates, de dochter van Bill Gates, traint, als nummer één van de wereld in. Belgisch Indoorkampioen Pieter Devos blijft met een elfde plaats beste Belg op de Longines FEI World Ranking. Niels Bruynseels (15de), Nicola Philippaerts (16de) en Gregory Wathelet (20ste) zijn de andere landgenoten in de top 20 van de wereld. Zij zijn alle vier geselecteerd voor de wereldruiterspelen, die op 10 september in het Amerikaanse Tryon van start gaan. (LWK)