Ruitersport

23 september 2019

Jos Verlooy is zaterdag in Lanaken met Varoune Belgisch kampioen geworden. Vorige maand pakte hij in Rotterdam met de Belgische ploeg en zijn paard Igor eerst de Europese titel en twee dagen later individueel brons. Verlooy zit zo op koers om in januari ook de titel van Ruiter van het Jaar binnen te rijven. (LWK)