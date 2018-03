Ruitersport 01 maart 2018

De Internationale Ruitersportfederatie FEI heeft via woordvoerdster Shannon Gibbons bevestigd dat Olivier Philippaerts is weerhouden voor de finale van de Wereldbeker Jumping, die van 12 tot 15 april in de Parijse Accor Hotels Arena wordt betwist en voorbehouden is voor de top 18 van het eindklassement van de West-Europese Liga. (LWK)