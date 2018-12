RUITERSPORT 10 december 2018

Gudrun Patteet won met Sea Coast Pebbles Z de GP van La Coruna in Spanje vóór Dominique Hendrickx/Kannabis vd Bucxtale. Een dag later eindigde de Wase amazone in de WB met dezelfde ruin op de 7de plaats en klimt in het klassement op van de 9de naar de 4de plaats. Pieter Devos blijft met een 2de plaats nog steeds beste Belg. Zondag was hij nog goed voor een vierde plaats in de grand slam van Genève. (LWK)