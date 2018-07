Ruitersport 09 juli 2018

De Montreal Diamonds, met de Belgische topper Jos Verlooy (Igor) en de Nederlandse nummer één van de wereld, Harrie Smolders (Don VHP Z N.O.P.), hebben in Parijs de 10de manche van de Global Champions League gewonnen. Hierdoor komen zij op de vijfde plaats in het algemeen klassement. De London Knights, met de broers Nicola en Olivier Philippaerts, staan op kop van het klassement met een voorsprong van 12 punten op Valkenswaard United. De Rome Gladiators,met onze landgenoot Constant Van Paesschen, delen de derde plaats met de Scandinavian Vikings, met één punt voorsprong op de Montreal Diamonds. Harrie Smolders eindigde met Don VHP Z N.O.P. een paar uur later in de Global Champions Tour op de derde plaats en schoof zo in het klassement op naar de derde plaats met een totaal van 176 punten. De Brit Ben Maher (205 ptn) nam de leiding over van de Australische Edwina Tops-Alexander (199 ptn). Gregory Wathelet wordt beste Belg met 137 ptn, goed voor de 6de plaats; net voor Jos Verlooy (133 ). (LWK)

