Ruitersport: Kerstjumping Mechelen

Drie Belgische vrouwen eindigden in de top 5 in de GP Dressuur. Jorinde Verwimp behaalde met Tiamo de tweede plaats met een percentage van 70.900; Isabel Cool werd met Aranco V vierde (70.060%) en bleef zo verrassend Laurence Roos en Fil Rouge (69.740%) voor. Op die manier solliciteren zij uitdrukkelijk voor een plaats in de Belgische ploeg, die volgend jaar in Tryon (VS) een ticket moet verzilveren voor de Spelen van Tokio 2020. (LWK)