Ruitersport 6de plek voor Devos op WB Lyon 05 november 2018

Pieter Devos heeft op de Wereldbekerwedstrijd van Lyon met Apart de zesde plaats veroverd en klimt zo in het algemeen klassement op van de 26ste naar de 9de plaats. Gudrun Patteet (5de), Niels Bruynseels (10de) en Olivier Philippaerts (16de) zijn de andere Belgen die virtueel geplaatst zijn voor de finale, die volgend jaar in april in Göteborg betwist wordt en voorbehouden is voor de top 18 van de West-Europese Liga. (LWK)