Ruimte- telescoop toont dreigend doodshoofd 17 november 2018

Doodshoofd-met-gekruiste-beenderen-nevel (in het Engels Skull and Crossbones nebula): maar weinig objecten aan de hemel dragen een naam die zo tot de verbeelding spreekt. De Very Large Telescope van ESO (European Southern Observatory) maakte recentelijk een indrukwekkende foto van deze geboorteplaats van sterren, die veel wegheeft van een menselijke schedel. NGC2467, zoals dit deel van de kosmos door wetenschappers genoemd wordt, maakt deel uit van het sterrenbeeld Puppis. (JPM)

