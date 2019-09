Exclusief voor abonnees Ruimste uitzege in vijf jaar 0-5 30 september 2019

Club haalde zaterdag nog eens ouderwets uit in Mechelen. 't Was intussen vijf jaar geleden dat blauw-zwart nog met minstens vijf doelpunten verschil won op verplaatsing. De vorige monsterzege dateert uit 2014, toen de Bruggelingen op tweede kerst met 0-6 gingen winnen in Lier. Voor een zwaardere thuisnederlaag van Mechelen moeten we terug naar februari 2003. Toen ging Malinwa voor eigen volk met 0-8 onderuit tegen... Club Brugge. (TTV)