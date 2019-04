Exclusief voor abonnees Ruim duizend dode dolfijnen aangespoeld in Frankrijk 01 april 2019

In amper drie maanden tijd zijn aan de Atlantische kust van Frankrijk 1.100 dode dolfijnen aangespoeld. Een triest record. De dolfijnen waren vaak gruwelijk verminkt of hun vinnen waren afgesneden. "90 % van deze dolfijnen was het slachtoffer van bijvangst", weet Willy Daubin van het onderzoekscentrum Observatoire Pelagis. "Ze worden per ongeluk gevangen in industriële visnetten." En de verminkingen? Volgens activisten komt dat omdat vissers de stikkende dolfijnen uit hun netten kappen en snijden, om hun materiaal te redden. Frans milieuminister François de Rugy plant bijkomend onderzoek naar akoestische afweermiddelen die aan netten kunnen hangen en onaangename signalen uitzenden naar dolfijnen, zodat zij wegzwemmen. Dierenrechtengroep Sea Shepherd vindt de maatregelen onvoldoende en noemt de akoestische technologie "onnuttig". (BHL)

