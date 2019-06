Exclusief voor abonnees Ruim 6 op 10 jongeren hadden al fysieke klachten door te gamen 18 juni 2019

Meer dan zes op de tien jongeren hebben al fysieke klachten ondervonden door te gamen en ruim vijf op de tien voelden zich er al slecht door in hun vel. Dat blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij 976 jongeren van 12 tot 23 jaar. Het onderzoek toont aan dat jongeren gemiddeld elf uur per week gamen. Het gaat om spelletjes op de smartphone, tablet, console of pc. Jongens zijn er meer mee bezig dan meisjes, en ook langer. Maar liefst 29% van de jongens speelt meer dan vijftien uur per week, bij de meisjes gaat het om 7%. Meisjes brengen dan weer meer tijd door op sociale media. Waarom ze zo graag spelletjes spelen? Voor 1 op de 2 is het een manier om de tijd te verdrijven. Andere redenen die ze vaak aanhalen, zijn de nood om zich uit te leven (32%), de realiteit ontvluchten (28%), de spanning van het gamen (18%) en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap (14%).

